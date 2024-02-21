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الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس للمملكة

منذ 3 ثواني
الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس للمملكة

وطنا اليوم:بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بذكرى “يوم التأسيس” للمملكة.
وأعرب جلالته في البرقية باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا الله المولى تبارك وتعالى أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية وعلى الشعب السعودي الشقيق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.


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