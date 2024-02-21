ولي العهد يشارك بتشييع جثمان والد الأميرة رجوة الحسين

وطنا اليوم:شارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأربعاء، بتشييع جثمان والد سمو الأميرة رجوة الحسين، المرحوم بإذن الله تعالى، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف.

وأدى سموه صلاة الجنازة على الفقيد بمسجد، الإمام تركي بن عبدالله في العاصمة السعودية الرياض.