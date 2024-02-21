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نجاة أفيخاي أدرعي من عملية دهس في رعنانا

منذ ساعة واحدة
نجاة أفيخاي أدرعي من عملية دهس في رعنانا

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، تعرض لعملية طعن قبل شهر.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بأن أدرعي قد تعرض لمحاولة طعن قبل شهر، حيث حاول منفذ عملية الدهس في “رعنانا” الإسرائيلية، طعن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.
كما أوضحت الإذاعة أن الأسير الفلسطيني أحمد زيدات، من مدينة الخليل، الذي قام بعملية الدهس في رعنانا قبل شهر، كان ينوي اغتيال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، والذي كان يتواجد في مطعم مجاور.
يشار إلى أنه في الخامس عشر من الشهر الماضي، قتلت امراة إسرائيلية وأصيب 20 على الأقل، وصفت حالة بعضهم بالحرجة والخطيرة، بعد عملية دهس وطعن مزدوجة في مدينة رعنانا وسط إسرائيل.


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