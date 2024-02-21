الجبور والصبيحات نسايب

وطنا اليوم:توجهت مساء اليوم الأربعاء جاهة كريمة من أبناء عشيرة الجبور برئاسة الدكتور خلف الحمّاد ومعهم أنسبائهم وأصدقائهم، إلى عشيرة الصبيحات لطلب يد ابنتهم كريمة الأستاذ ياسر فوزي الصبيحات لابنهم المهندس أسامة نجل العميد المتقاعد سالم محمد الجبور.

وكان في استقبالهم أبناء عشيرة الصبيحات وأنسباؤهم وأصدقاؤهم، ورد الأستاذ نايف الصبيحات على الجاهة الكريمة بالإيجاب والقبول.

ألف ألف مبارك للعروسين، ونسأل المولى عز وجل لهما السعادة والهناء، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير.

وقال الدكتور خلف الحمّاد في كلمته بهذه المناسبة السعيدة أنها تتزامن مع الأعياد الوطنية والأفراح الأردنية التي نحتفل بها هذه الأيام.

نسأل الله أن ينصر أهلنا في غزة ويثبت أقدامهم ويرحم شهداءهم، وأن يديم الأمن والأمان على بلدنا الحبيب بقيادة سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المفدى، والذي بفضل قيادته الفذة، ووعي أبناء شعبنا الغالي، وحرفية أجهزتنا الأمنية، وقواتنا المسلحة استطعنا تجاوز المحن والتحديات.