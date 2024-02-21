القصراوي: صناعة عمان تعمل على ابقاء الصناعيين بأي تطورات تخص التشريعات الاقتصادية

وطنا اليوم – نظم المعهد الأوروبي الأردني لتطوير الاعمال (ايجابي) الذراع التدريبي لغرفة صناعة عمان ورشة توعوية حول”نظام الفوترة الالكترونية للقطاع الصناعي”، بالتعاون مع جمعيه خبراء ضريبه الدخل، وبحضور مساعد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للتطوير والخطط وخدمات المكلفين الدكتور وليد بواعنة ومدير دائرة الفوترة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، في مبنى غرفة صناعة عمان.

رئيس هيئة مديري المعهد الأوروبي الاردني لتطوير الأعمال “ايجابي”/ نائب رئيس غرفة صناعة عمان تميم القصراوي أوضح أن هذه الورشة التوعوية التي نظمها المعهد، شارك فيها ممثلون لأكثر من (120) شركة صناعية من مختلف القطاعات، ركزت على تعريف المشاركين وتوعيتهم بإجراءات الربط على نظام الفوترة، بما يؤدي الى سرعة إنجاز المعاملات الضريبية للمكلفين وسرعة حصولهم على إبراء الذمة الضريبية، كما جرى خلال الورشة الإجابة عن استفسارات الصناعيين حول أهم المشاكل التي يواجهونها فيما يتعلق بنظام الفوترة، الذي أصبح الزامياً اعتباراً من شهر حزيران 2023، حيث خصصت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات فرق عمل متخصصة لمساعدة الفئات التي يشملها نظام الفوترة بهدف ارشادهم وتوعيتهم ومساعدتهم فنيا وتقنيا والتسهيل عليهم في اجراءات الربط على نظام الفوترة.

وأضاف القصراوي أن الورشة، تاتي في سياق قيام الغرفة بدورها بتوعية الشركات الصناعية بالتعديلات التي تشهدها القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالعمل الصناعي، مشيداً بالتعاون بين معهد ايجابي وجمعية خبراء ضريبة الدخل، والتي تم من خلاله تنظيم العديد من الورش التوعوية ذات العلاقة بعمل الضريبة، لمساعدة الشركات الصناعية في البقاء على اطلاع تام بأي تطورات تخص القوانين والتشريعات الاقتصادية.