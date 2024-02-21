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مراسل الجزيرة يروي معاناته وزملائه في الحصول على وجبة طعام

منذ ساعة واحدة
مراسل الجزيرة يروي معاناته وزملائه في الحصول على وجبة طعام

وطنا اليوم:قال مراسل الجزيرة أنس الشريف ، في بث مباشر من شمال غزة أنه منذ أيام، هو والصحفيون يتجولون بحثا عن وجبة طعام واحدة ولم يجدوا شيئا ، وأضاف في شمال غزة لا نستطيع الحصول على أدنى مقومات الحياة .
وتابع ، أن العائلات في شمال غزة يعيشون هذه المعاناة منذ أيام ، حيث لا يوجد أي شيء من احتياجات المواطنين من الغذاء والماء الصالح للشرب ، حيث يبحث المواطن منذ الصباح حتى المساء عن أي وجبة طعام ، أو خضراوات ، أو أي شيء ، لكن لا يوجد ما يمكن للانسان أن يتناوله.
وبين أن هذا فاقم من المعاناة التي يعيشونها في شمال غزة ، في ظل عدم وصول المساعدات الى المنطقة بسبب ممارسات الاحتلال.
وتشتد المجاعة في شمال قطاع غزة نتيجة منع الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات الإنسانية والدواء والعلاج ، فقد نفد كل شيء من الأسواق ونفدت البدائل التي يستخدمها المواطنون.
وباتت الأسر في شمال قطاع غزة غير قادرة على توفير وجبة طعام واحدة لأولادها.
ومما فاقم معاناة الناس أن المواد الغذائية المتوفرة ارتفعت أسعارها بشكل كبير جدا، فالطحين ارتفع سعره من 10 دولارات إلى ألف دولار، والقمح من 50 دولارا إلى حوالي ألف دولار أيضا.

 


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