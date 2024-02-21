الحكومة: نعمل مع الجانب السوري على منع عمليات تهريب المخدرات

وطنا اليوم:قال وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين، إن الأردن يعمل مع الجانب السوري على منع عمليات تهريب المخدرات لضمان أمن الحدود لأنها مسألة سيادة وطنية.

وفي تصريح لقناة “المشهد” على هامش المنتدى السعودي للإعلام في الرياض، بين المبيضين أن الأردن يأمل أن يعود الاستقرار إلى سوريا، وأن تتوقف حالات تهريب المخدرات من الأراضي السورية باتجاه الأردن.

وأوضح “أكثر من مرة أبلغنا الأشقاء في سوريا أننا معهم في ضمان حدودهم وأمنهم واستقرارهم”، متابعا “لكننا في حدودنا نعمل على منع دخول المخدرات والتهريب إليها لأن هذه مسألة سيادة وطنية”.

وعن جهود الأردن لوقف الحرب على غزة، أكد المبيضين أن الجهد الأردني كان واضحا في زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمجموعة الأوروبية ولقاء القادة السياسيين والفاعلين في المشهد الدولي.

وشدد على أن المطلب الأردني في غزة يرتكز على 4 محاور، هي ذاتها التي ترتكز عليها المجموعة العربية المنبثقة عن قمة مكة، تتعلق بإنهاء الحرب ورفض التهجير وإيصال المساعدات والمؤن واستعادة المسار السلمي والسياسي للعملية السياسية الفلسطينية.