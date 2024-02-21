بريطانيا: ليس من مصلحة أحد الدعوة إلى وقف كامل لإطلاق النار في غزة

وطنا اليوم:مع دخول العدوان يومه الـ138 أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأربعاء على ضرورة زيادة دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال إنه من الضروري إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة لتهيئة الظروف لوقف إطلاق نار مستدام وحقيقي في القطاع.

واعتبر أنه ليس من مصلحة أحد الدعوة إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار في غزة ينهار خلال أيام أو أسابيع، حيث جاء ذلك خلال كلمة له أمام مجلس العموم.

ونتيجة لمنع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع إلا ضمن نسب ضئيلة جدا يعاني سكان القطاع من شح المواد الغذائية والدوائية، كما وأجبر سكان شمالي القطاع على تناول علف الحيوانات على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، وفقا للمكتب الإعلامي في القطاع.

وأسفر عدوان الاحتلال المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي عن استشهاد 29,313 فلسطينيا، وإصابة 69,333 آخرين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقدان الآلاف تحت الأنقاض، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة