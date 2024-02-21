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شتيوي يؤكد ان الدولة الاردنية امام نقلة نوعية باتجاه نظام ديمقراطي متقدم . فيديو وصور

منذ 4 ساعات
شتيوي يؤكد ان الدولة الاردنية امام نقلة نوعية باتجاه نظام ديمقراطي متقدم . فيديو وصور

وطنا اليوم-نظم حزب إرادة لقاء مع فعاليات شعبية في جرش بحضور قيادات الإدارة المحلية في محافظتي جرش وعجلون الاعضاء في الحزب.
وقال نائب رئيس المجلس المركزي في حزب إرادة الدكتور موسى شتيوي أن مثل هذه اللقاءات هي ثمرة المشروع الثلاثي النهضوي الذي قاده جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة المئوية الأولى للدولة الأردنية واهمها مسار التحديث السياسي.
وأضاف أن البرنامج السياسي المؤمل نجاحه بمشاركة القوى السياسية وفي مقدمتها حزب إرادة من أجل نقل الأردن نقلة نوعية ويجب أن يكون للأحزاب دور في الرقابة والتشريع فالديمقراطية لا يمكن أن تستقيم بدون الأحزاب.
وقال نائب الأمين العام الدكتور ليث القهيوي أن حزب إرادة يتقدم في الساحة السياسية، مؤكدًا أن حزب إرادة تنبه لأهمية المرحلة المقبلة وركز على ضرورة إنجاز برنامج الحزب خلال الشهرين القادمين والمشاركة في الإنتخابات البرلمانية القادمة.

من جانبه اكد عضو المجلس السياسي الدكتور علي قوقزة ان القناة الحزبية اليوم هي الامل لتحقيق طموحات الشباب في تولي المناصب القيادية، مشيرا الى ان اليائس الذي كان موجودا ويمنع تحقيق طموحات الشباب اصبح من الماضي ، فمع وجود القناة الحزبية ووجود فكر يمكن ان ينعكس ايجابا على السوق والوضع الاقتصادي والفقر والبطالة اصبح بإمكان الشباب ايصال افكاره الى الشعب الاردني بشكل إيجابي.

وقد تحدث خلدون الخشمان وفخري المومني والعميد المتقاعد محمد القيام مشيدين بحزب إرادة كونه يلامس هم الوطن حيث وصل لكل مناطق المملكة ، ومنح الفرصة لاعضائه للوصول لمواقع قيادية خاصة في صفوف المرأة والشباب وهذا ما طبقه الحزب ودفع بقيادات جديدة شابة لمواقع الحزب.
https://youtu.be/jvv_HJvnXkA

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