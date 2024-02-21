إعلان نقاط المتقدمين للمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023-2024

وطنا اليوم:أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن النقاط المحتسبة للطلبة الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023-2024.

وقالت الوزارة ، مساء اليوم الأربعاء، إنه بات بإمكان الطلبة الاطلاع على نقاطهم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.