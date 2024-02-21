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إعلان نقاط المتقدمين للمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023-2024

منذ 3 ساعات
إعلان نقاط المتقدمين للمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023-2024

وطنا اليوم:أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن النقاط المحتسبة للطلبة الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023-2024.
وقالت الوزارة ، مساء اليوم الأربعاء، إنه بات بإمكان الطلبة الاطلاع على نقاطهم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.


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