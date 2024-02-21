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الأشغال تبدأ أعمال صيانة لفواصل تمدد جسر الثامن

منذ 3 ساعات
الأشغال تبدأ أعمال صيانة لفواصل تمدد جسر الثامن

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، البدء بتنفيذ أعمال صيانة لبعض فواصل التمدد على جسر الدوار الثامن ، ضمن أعمال صيانة فواصل التمدد في جسور محافظات المملكة.
وقالت الوزارة أنه سيتم وبالتعاون مع مديرية الأمن العام إغلاق السير جزئياً على أحد المسارب ولحين اتمام اعمال الصيانة ومن ثم الانتقال الى المسرب الاخر بنفس آليه العمل وحسب المخطط المرفق اعتبارا من فجر يوم الجمعة الموافق 23 شباط 2024 وحتى مساء ذات اليوم.
وأكدت أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة وحسب مواصفات وزارة الاشغال العامة والاسكان ، داعية سالكي الطريق إلى التقييد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام.


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