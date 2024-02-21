الكنيست يصوت بالأغلبية على عدم الاعتراف بدولة فلسطينية

وطنا اليوم:صوت الكنيست “الإسرائيلي” بالأغلبية على اقتراح حكومة الحرب الرامي إلى عدم الاعتراف بشكل أحادي بدولة فلسطينية مستقلة.

ووفقا لوسائل إعلام فإن التصويت جاء بالأغلبية حيث صوت 99 عضوا من أعضاء الكنيست على الاقتراح الحكومي.

وفي وقت سابق انضم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى الوزراء الذين يردون بغضب على تقرير عن خطة أمريكية للاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأسابيع المقبلة كجزء من خطة السلام.

وقال بن غفير إن “نية الولايات المتحدة مع الدول العربية إقامة دولة (فلسطينية) إلى جانب دولة إسرائيل هي وهم وجزء من المفهوم المضلل بأن هناك شريك للسلام على الجانب الآخر”.

وأضاف: “بعد 7 أكتوبر، أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى أنه ممنوع منحهم دولة. طالما نحن في الحكومة لن تقوم دولة فلسطينية”.

وكتب في منشور عبر حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقا) : “قتل 1400 شخص والعالم يريد أن يمنحهم (الفلسطينيين) دولة. لن يحدث ذلك”.

ويذكر أن الإدارة الأمريكية تخطط بالتعاون مع حلفائها في الشرق الأوسط لإعداد خطة مفصلة وشاملة للسلام الدائم بين تل أبيب والفلسطينيين، والتي تتضمن في ذلك جدول زمني ثابت لإنشاء دولة فلسطينية، حسبما أفادت صحيفة “واشنطن بوست”.