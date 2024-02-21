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القسام تعلن قتل 3 جنود إسرائيليين بخان يونس

منذ 5 ساعات
القسام تعلن قتل 3 جنود إسرائيليين بخان يونس

وطنا اليوم:أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها تمكنوا من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي تحصنت داخل منزل في حي الأمل غرب خان يونس (جنوبي قطاع غزة) بقذيفة مضادة للتحصينات.
وقالت الكتائب إن مقاتليها أكدوا مقتل 3 جنود وهبوط مروحية إسرائيلية لإجلائهم.


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