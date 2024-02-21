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المستشفى الميداني الأردني غزة/77 يواصل تقديم خدماته الطبية

منذ 4 ثواني
المستشفى الميداني الأردني غزة/77 يواصل تقديم خدماته الطبية

وطنا اليوم:تواصل طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/77 بتقديم خدماتها الإنسانية والطبية والعلاجية للأهل والأشقاء في القطاع، للتخفيف من معاناتهم التي يعيشونها جراء استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.
وقال قائد المستشفى: “إن المستشفى الميداني الأردني غزة/77 تعامل منذ بدء عمله حتى اليوم مع (9546) مراجع، وبلغت العمليات الجراحية التي تم إجراؤها (1157) عملية جراحية كبرى وصغرى، وبلغ عدد المراجعين الكلي منذ بداية الحرب على القطاع حتى اليوم(16769) من بينها مراجعين الطوارئ والوصفات الطبية والدخول لإجراء العمليات الجراحية المختلفة”.
وأكد مدير المستشفى أن الطواقم الطبية تقوم على بعملها أكمل وجه، ويؤدون ذلك انطلاقا من واجباتهم الوطنية، وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة استدامة عمل المستشفى الميداني في ظل هذه الظروف التي يمر بها الأشقاء في القطاع.
وتؤكّد القوات المسلحة أنها مستمرة بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة، ومساندة القطاع الصحي فيه، وتوفير ما يلزم من المستلزمات الطبية لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى والجرحى والمصابين.
يشار إلى أن القوات المسلحة منذ بداية الحرب أرسلت بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عبر جسر جوي بواسطة طائرات سلاح الجو الملكي باتجاه مطار العريش الدولي والتي بلغت لغاية الآن (42) طائرة، وآخر بري بلغ عددها حتى اليوم إلى (295) شاحنة، إضافة إلى (11) عملية إنزال جوي نُفذ جزء منها بالشراكة والتنسيق مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإنسانية.


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