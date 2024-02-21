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تحت شعار “دماؤنا تجمعنا لنمنح الحياة لأهلنا في غزة” وانطلاقًا من واجبه الإنساني والطبي والتشاركي مع قطاع غزة: مستشفى الإستقلال ينظم حملة تبرع بالدم

منذ 6 دقائق
تحت شعار “دماؤنا تجمعنا لنمنح الحياة لأهلنا في غزة” وانطلاقًا من واجبه الإنساني والطبي والتشاركي مع قطاع غزة: مستشفى الإستقلال ينظم حملة تبرع بالدم

وطنا اليوم  – نظم مستشفى الاستقلال في عمان  بالتعاون مع وزارة الصحة  وبنك الدم الوطني حملة تبرع بالدم في إطار الالتزام الراسخ بتقديم الدعم الطبي والإنساني لقطاع غزة.
وشارك في هذه الحملة التي حملت عنوان “دماؤنا تجمعنا لنمنح الحياة لأهلنا في غزة”، عدد من الأطباء والنقابيين والمواطنين الذين بلغ عددهم مائة وخمسة وستون متبرعاً, وتعكس هذه المشاركة القوية والمؤثرة الروح الإنسانية والتضامنية التي تمتلكها المجتمعات الأردنية تجاه إخوتهم في قطاع غزة.
وتعد حملة التبرع بالدم هذه استجابة فورية للحاجة الملحة للدم في قطاع غزة، حيث سيتم توجيه هذه التبرعات للمرضى والمصابين في غزة لتوفير الدعم الحيوي وإنقاذ الأرواح.
واعرب الدكتور أحمد الأحمد، مدير المستشفى ، عن فخره واعتزازه بتنظيم هذه الحملة المهمة التي تعكس روح التعاون والتضامن بين المجتمعات. فيما أعرب عن شكره وتقديره لجميع المشاركين والمتبرعين الذين قدموا هدية الحياة لإخوتهم في غزة. واكد الأحمد أن  مستشفى الاستقلال سيبقى ملتزم بتقديم الدعم اللازم لقطاع غزة والمساهمة في إعادة بناء حياة الأشخاص المتضررين”.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود مستمرة لمستشفى الاستقلال في تقديم الرعاية الطبية والإنسانية للمجتمعات المحتاجة وتعزيز الروابط بين البلدان والشعوب.

 

 


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