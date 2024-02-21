بعد تقرير عن اغتصاب نساء .. العبادي يطالب بالانتصار للأعراض والشرف

وطنا اليوم:علق نائب رئيس الوزراء الأسبق ممدوح العبادي على التقارير الحقوقية القادمة من غزة والتي تفيد بتعرض بعض النساء في القطاع للاغتصاب على يد جنود الاحتلال في لحظات الأسر والاختطاف التي جرت على مدار 4 شهور من الاعتداء .

وقال العبادي إن الضمائر الحية اضمحلت وإن الغيرة انتزعت من العالم الذي فقد الإنسانية ووقف صامتاً أمام هذه المجازر والفضائع والإنتهاكات التي يرتكبها بني صهيون بحق أهلنا في قطاع غزة .

وأضاف العبادي بأن من قتل الأطفال وهدم المنازل على رؤوس ساكنيها ونسف الأحياء بشكل كامل في قطاع غزة لن يتورع عن ارتكاب مثل هذه الجرائم بحق شعب تخلت عنه دول الكوكب وتركوه ليواجه مصيره على يد أقبح شعب على وجه البسيطة .

وبين بأن العالم لن يتحرك لنصرة أهل غزة ، لا سيما وأنه السبب في قدوم هؤلاء الشراذم إلى المنطقة العربية واحتلال فلسطين ، وذلك لكي يرتاحوا من عفنهم ونجسهم وقذارتهم التي ملأت الدول الأوروبية في ذلك الوقت .

واستنكر العبادي الصمت العربي عما يجري في قطاع غزة ، مطالباً بفورية التدخل ووقف الحرب والانتصار للأعراض والشرف العربي الإسلامي الذي يمس كل منزل مسلم ، مشيراً إلى أن هذه الأخبار والتقارير تفتت القلب وتحرق الروح وتقطع الأوصال كمداً على مصاب أهل غزة والظلم المستمر بحقهم طوال هذه الفترة من الزمن دون نصير أو مخلص من هذه العذابات المستمرة