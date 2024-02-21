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هل الطقس مناسب للرحلات نهاية الأسبوع

منذ 3 ساعات
هل الطقس مناسب للرحلات نهاية الأسبوع

وطنا اليوم:كشف تقرير إدارة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام الأربعة القادمة، فهل سيكون الطقس مناسبا للرحلات نهاية الأسبوع؟ إليكم مستجدات الحالة الجوية.
يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الأربعاء، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، بحسب.
الخميس، تكون الأجواء مشمسة، وباردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 17 – 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 15 – 6، وفي المرتفعات الشمالية 14 – 5 وفي مرتفعات الشراة 15 – 4, وفي مناطق البادية 18 – 6، وفي مناطق السهول 17 – 8, وفي الأغوار الشمالية 23 – 12, وفي الأغوار الجنوبية 26 – 15، وفي البحر الميت 24 – 13، وفي خليج العقبة 25 – 14 درجة مئوية.
الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
كما يطرأ السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في جنوب المملكة.


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