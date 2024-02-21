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ضبط باص نقل محمل بـ 29 راكبا

منذ 3 ساعات
ضبط باص نقل محمل بـ 29 راكبا

وطنا اليوم:أكد ضباط عمليات الإدارات المرورية إن ارتكاب مخالفة تحميل ركاب زيادة عن العدد المقرر والمرخص من خلالها الآلية يؤدي وبشكل حتمي إلى التأثير على الفعالية الميكانيكية والفنية للمركبة.
جاء ذلك من خلال التقرير المروري عبر أثير إذاعة الأمن العام والتي أشار فيه ضابط عمليات الدوريات الخارجية إلى ضبط باص نقل مشترك (هونداي (H100 على طريق الموقر الأزرق باتجاه عمان قام سائقه بتحميل (29) راكب داخل الباص بالرغم أن حمولته 5 ركاب فقط حيث تم تأمين الركاب بحافة نقل متوسطة واتخاذ المقتضى القانوني بحق سائق الباص.
وأضاف مندوب الدوريات الخارجية انه تم التعامل خلال ال24 ساعة الماضية مع تدهور تريلا محملة بمادة الصويا بسبب تغيير المسرب بشكل مفاجئ وانقلابها على الشارع العام على الطريق الصحراوي منطقة ضبعة بعد مطاحن الجنوب ونتج عن الحادث انسكاب حمولة التريلا على الشارع العام و إغلاق حركة السير بالكامل باتجاه عمان وتم إجراء اللازم وتحويل حركة السير إلى طريق الخدمات وتمرير حركة السير بشكل طبيعي .
وأشار إلى أن أبرز مخالفات الطرق الخارجية المؤدية إلى حوادث مرورية تتمثل بتجاوز السرعات المقررة وتغيير المسرب بشكل مفاجئ وعدم الالتزام بالمسرب المخصص من الطريق لمركبات الشحن .
من جانبه أكد ضابط عمليات السير أن الحركة المرورية الصباحية تتميز بالانسيابية جراء التزام السائقين بقواعد وأولويات المرور والانتشار المبرمج لرقباء السير منذ ساعات الصباح الباكر على كافة الشوارع الرئيسية والتقاطعات وأمام المدارس ، لتامين الوصول الآمن لكافة مستخدمي الطرق وأشار خلال التقرير المروري التوعوي والإرشادي الصباحي عبر أثير إذاعة الأمن العام إلى أنه وخلال الفترة الصباحية تم التعامل بشكل فوري ولحظي مع بعض العوائق المرورية التي تمثلت بتعطل بعض المركبات، والحوادث المرورية ، والتي لم ينتج عنها بحمدالله أي إصابات واقتصرت على الأضرار المادية.


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