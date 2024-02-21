بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين

منذ 3 ثواني
تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين

وطنا اليوم:أعلنت إدارة أمن الجسور، التابعة لمديرية الأمن العام، تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين، الذي يربط بين الأردن والأراضي الفلسطينية، اعتبارا من الأحد الموافق 3 آذار المقبل.
وقالت الإدارة في منشور لها عبر فيسبوك، إن ساعات العمل الرسمي الجديد ستكون من يوم الأحد ولغاية يوم الخميس لتبدأ حركة جميع المسافرين (العرب، السياح والأجانب, vip, الدبلوماسيين، والمركبات) والمغادرين باتجاه الضفه الغربية عند الساعه 8:30، فيما تكون مغادرة آخر باص عرب عند الساعة (18:00)، وآخر باص سياحة مركبات خاصة عند الساعة (17:00)، وآخر باص vip دبلوماسيين عند الساعة (18:00).
وبالنسبة لدوام يوم الجمعة؛ تبدأ حركة جميع المسافرين (العرب، السياح والأجانب، vip، الدبلوماسيين، والمركبات) والمغادرين باتجاه الضفة الغربية عند الساعة (8:30) وتنتهي عند الساعة (13:00).
وأكدت إدارة أمن الجسور على أن يوم السبت سيكون “مغلقا” للعمل في جسر الملك حسين، مشددة على جميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية ضرورة الحضور لجسر الملك حسين قبل موعد الإغلاق بساعة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:25

فلكيا .. غُرة شهر رمضان في 11 آذار

09:20

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بمعارك غزة

09:15

الطالبه ساره معتصم عنيزات تطفئ شمعتها الرابع عشر

09:13

الخطيب : تقييد دخول الفلسطينيين للأقصى إعلان حرب دينية

09:04

وفاة طفل بحادث دهس في معان

07:04

أمين عام حزب عزم يفتتح بطولة “الطائرة العربية” ويشيد بالتجمع العريي

21:07

مندوباً عن جلالة الملك وسمو ولي العهد.. العيسوي يعزي آل شاهين

20:59

سموتريتش: ليس الأهم عودة الأسرى المحتجزين وإنما تدمير حماس

20:50

الحوثيون: استهدفنا مواقعا بايلات وسفنا أميركية وإسرائيلية

20:41

مدافئ حطب فارغة.. واستخدام البدائل يحيلها لمولدات تلوث بيئي بجرش

20:26

الحكومة تبدأ بصرف الرواتب الخميس

20:20

غالانت: سلاح الجو الإسرائيلي يعمل في دمشق وبيروت وحيثما لزم الأمر

وفيات
وفيات الثلاثاء 20/2/2024وفيات الاثنين 19-2-2024رئيس واسرة البلقاء التطبيقية تنعى والد سمو الأميرة رجوة الحسينشكر على تعازشقيق أمين عام رئاسة الوزراء في ذمة الله