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فلكيا .. غُرة شهر رمضان في 11 آذار

منذ ثانيتين
فلكيا .. غُرة شهر رمضان في 11 آذار

وطنا اليوم:كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أنه طبقاً للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإنه سيتم شهر شعبان الجاري 29 يوماً فلكياً تنتهي يوم الأحد الموافق 10 مارس / آذار 2024 فلكياً.
ولفت إلى أن الحسابات الفلكية تظهر أنه من المقرر أن يكون غرة شهر رمضان المبارك رمضان 1445هـ يوم الاثنين الموافق 11 مارس / آذار 2024.
كما سيكون عدة شهر رمضان 30 يوماً تبدأ 11 مارس / آذار وتنتهي 9 أبريل 2024.
وفي الأردن، سيكون أول شهر رمضان أقل الأيام من حيث عدد ساعات الصيام؛ 13 ساعة و18 دقيقة، فيما سيكون آخر شهر رمضان الأطول في عدد ساعات الصيام 14 ساعة ونحو 18 دقيقة.


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