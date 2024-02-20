وزيرة النقل تلتقي سفير الجمهورية اليمنية لبحث مجالات التعاون

وطنا اليوم:التقت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني في مكتبها اليوم الثلاثاء سفير الجمهورية اليمنية لدّى المملكة الدكتور جلال ابراهيم فقيرة والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون بين البلدين في مجال النقل وسبل تعزيزها وتطويرها، وحضر الاجتماع مدير مديرية اتفاقيات ومعاهدات النقل بالوكالة السيدة مجد أبو عجمية.

تطرقت التهتموني خلال اللقاء الى التطورات الاقليمية والدولية وأزمة البحر الأحمر وأثرها على النقل البحري والخيارات المتاحة للتخفيف من إثر تبعات الازمة.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها فيما يتعلق بالاتفاقيات الثنائية والتطلع الى مزيد من التعاون في مجال النقل.

من جانبه أشاد السفير اليمني بالعلاقات الأردنية اليمنية ودور الأردن وقيادته الحكيمة في الدعم الدائم لليمن والوقوف إلى جانب شعبه بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الشقيقين.