وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تجدد التحذير من الروابط الوهمية

وطنا اليوم:حذّرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من جهات وهمية تُرسل عبر تطبيق “واتساب” رسائل لأرقام المواطنين تدعوهم للدخول إلى روابط مواقع إلكترونية بحجة الحصول على دعم مالي أو الفوز بجائزة أو الحصول على مساعدات.

ودعت الوزارة إلى التأكد من صحة هذه الروابط وصحة مصدرها وعدم مشاركة المواطنين معلوماتهم الشخصية مع أي جهة غير معروفة بغض النظر عمّا تعرضه تلك الجهة.