وصول طائرة مساعدات ألمانية ثانية إلى قاعدة الأزرق لإرسالها لغزة

وطنا اليوم:وصلت إلى قاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية – الأزرق، الثلاثاء، طائرة مساعدات عسكرية ألمانية ثانية تحمل على متنها معدات طبية وأدوية لإرسالها إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكان في استقبال الطائرة عند وصولها إلى القاعدة مساعد مدير عام الخدمات الطبية الملكية للشؤون الطبية والأقاليم العميد الطبيب سهل الحموري، والسفير الألماني في عمّان بيرترام فون مولتكه، الذي صرح “أن ألمانيا تستخدم جميع القنوات المتاحة لتقديم المساعدة الإنسانية وتخفيف معاناة الناس في غزة، وأن المستشفيات الميدانية التابعة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ضرورية لمساعدة الجرحى الفلسطينيين وإنقاذ الأرواح، ونحن فخورين بدعم عملها الشجاع”.

وأشار مولتكه إلى أنه ومنذ شهر تشرين الأول، ضاعفت الحكومة الألمانية مساعداتها الإنسانية للفلسطينيين بأكثر من 3 أضعاف، وأرسلت طائرات إغاثية عدة إلى المنطقة، يأتي ذلك إلى جانب الجهود الدبلوماسية المستمرة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل أكبر إلى غزة والتوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام.

وتأتي هذه المساعدات تأكيداً على العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين، ودعماً للجهود الأردنية الإنسانية لمساندة الفلسطينيين في قطاع غزة تخفيفاً عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة جراء الحرب، ودورها المحوري المهم الذي تقوم به في توحيد الجهود الدولية وإيصال المساعدات للقطاع.

وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة ومنذ بداية الحرب بتقديم كل أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة، حيث قامت وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بتسيير جسر جوي بواسطة طائرات سلاح الجو الملكي باتجاه مطار العريش الدولي التي بلغت لغاية الآن 42 طائرة، إضافة إلى 11 عملية إنزال جوي نُفذ جزء منها بالشراكة والتنسيق مع عدد من الدول والمنظمات الإنسانية، وذلك لإسناد القطاع الصحي، وتمكينه من تقديم الخدمات العلاجية للمرضى والجرحى والمصابين.