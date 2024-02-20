بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الملك يحذر من وقف الدعم الدولي لوكالة الأونروا

منذ ساعة واحدة
الملك يحذر من وقف الدعم الدولي لوكالة الأونروا

وطنا اليوم:أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى هدنة مستدامة تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وحذر جلالته، خلال استقباله في قصر الحسينية وفدا من مجلس الشيوخ الأميركي برئاسة السيناتور كريس كونز، من تداعيات استمرار الحرب على غزة التي ستكون كارثية على المنطقة بأسرها.
كما حذر جلالة الملك من وقف الدعم الدولي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” التي تعد شريانا مهما لنحو مليونين ممن يواجهون خطر المجاعة بغزة، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، فضلا عن تقديمها خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين في أماكن أخرى بالمنطقة.
ونبه جلالته إلى خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح، التي نزح إليها نحو 1.5 مليون فلسطيني جراء الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وجدد جلالة الملك التأكيد على أهمية حماية المدنيين الأبرياء، وضمان توفير المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كاف ومستدام؛ للتخفيف من الوضع الإنساني المأساوي.
كما حذر جلالته من أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس، مؤكدا رفض الأردن لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين داخليا أو خارجيا.
وشدد جلالة الملك على الدور المهم للولايات المتحدة في إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، جعفر حسان، والسفيرة الأميركية في عمّان يائل لمبرت.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:55

روسيا تتعمّد إهانة وإذلال دبلوماسيّ إسرائيليّ بمطار موسكو

19:45

تقارير: خطأ تقني أجهض هجوماً على سجن إسرائيلي في 7 أكتوبر

19:31

وزيرة النقل تلتقي سفير الجمهورية اليمنية لبحث مجالات التعاون

19:22

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تجدد التحذير من الروابط الوهمية

19:16

رداً على بيان منظمة الصحة العالمية .. الطراونة عن فيروس اكس : افترضي وليس حقيقي

19:11

وصول طائرة مساعدات ألمانية ثانية إلى قاعدة الأزرق لإرسالها لغزة

19:10

البيت المفتوح”بيت الهاشميين”

19:06

الأغذية العالمي يعلق توزيع المساعدات لغزة .. وتحذير من كارثة إنسانية

18:56

فيتو أميركي يفشل مشروع القرار الجزائري الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة

18:21

الغذاء والدواء تستضيف دولة الدكتور الروابدة في ندوة حول دور الأردن في الدفاع عن القضية الفلسطينية

18:16

الأمين العام لحزب إرادة البطاينة يرعى فعالية ل “مبادرة ازرع خيرآ “لدعم الشباب في لواء وادي السير. فيديو وصور

16:38

الصفدي يحذر من فشل المجتمع الدولي في منع عدوان الاحتلال على رفح

وفيات
وفيات الثلاثاء 20/2/2024وفيات الاثنين 19-2-2024رئيس واسرة البلقاء التطبيقية تنعى والد سمو الأميرة رجوة الحسينشكر على تعازشقيق أمين عام رئاسة الوزراء في ذمة الله