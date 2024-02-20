الغذاء والدواء تستضيف دولة الدكتور الروابدة في ندوة حول دور الأردن في الدفاع عن القضية الفلسطينية

وطنا اليوم-أكد رئيس الوزراء الأسبق دولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة على أن القضية الفلسطينية هي قضية الأردن المركزية على مر التاريخ، مستعرضا دور الأردن التاريخي والمحوري في الدفاع عن القضية الفلسطينية منذ بداياتها والوقوف مع الأشقاء والدفاع عن مقدساتها الإسلامية والمسيحية، على اعتبار ذلك واجباً قومياً ودينياً مشددا على أن الدولتين الشقيقتين شريكتان منذ التاريخ.

وأضاف الدكتور الروابدة خلال ندوة نظمتها واستضافتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء ممثلة بمديرها العام الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات تحت عنوان: “دور الأردن والهاشميين في الدفاع عن القضية الفلسطينية”

أن جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين يبذل جهودا مشرفة في كافة المحافل والمؤتمرات واللقاءات الدولية في دعم ونصرة القضية الفلسطينية ونقل أبعادها ودعوة العالم لدعمها لافتا إلى مشاركة جلالته في الإنزالات الجوية لتقديم المساعدات والإمدادات الإنسانية والطبية العاجلة إلى المستشفيات الميدانية في القطاع.

من جانبه أشار الدكتور مهيدات إلى أن الندوة التي عقدت بحضور جمع من أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة والأكاديميين والإعلاميين وممثلي قطاعي الغذاء والدواء وموظفي المؤسسة، جاءت بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية، وانطلاقا من التزام المؤسسة بمسؤوليتها الوطنية والمجتمعية، حيث حاضر فيها دولة الدكتور الروابدة كرمز من رموز الدولة الأردنية وكأول رئيس وزراء في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعزز للبنيان وكصيدلاني وقامة وطنية ذات خبرة طويلة في تاريخ الأردن.

وجدد الدكتور مهيدات إعرابه عن الفخر والاعتزاز بمواقف جلالته المشرفة والشجاعة في الدفاع عن الأشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مؤكدا على الوقوف صفا واحدا خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين داعمين

جهود جلالته المتواصلة والمكثفة، على الصعيدين الدولي والإقليمي، لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأشقاء في قطاع غزة، ومساعيه لضمان تدفق المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية للقطاع بشكل كاف ومستدام.

وعلى هامش الندوة تم فتح المجال أمام الاستفسارات والنقاش .