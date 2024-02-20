الأمين العام لحزب إرادة البطاينة يرعى فعالية ل “مبادرة ازرع خيرآ “لدعم الشباب في لواء وادي السير. فيديو وصور

وطنا اليوم-تحت رعاية الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة، اقامت مبادرة” ازرع خيرآ” بالتعاون مع جمعية أصايل بدر الخيرية فعالية بعنوان “ماض عريق ومستقبلا مبهر” لدعم الشباب ، ومساندة الاعمال الشبابية .

واكد البطاينة على أهمية العمل التطوعي في خدمة مجتمعنا في مختلف مناطق المملكة مشيرا الى اننا مهتمون في حزب إرادة بالاستفادة من الخبرات المتوفرة استعدادا لوضع برامج تطوعية عملية تخدم الشباب ، وتعالج المشكلات والتحديات التي تواجههم، أو من خلال التشبيك مع الجهات و المؤسسات الاخرى التي لها باع طويل في العمل التطوعي.

وكانت عريفة الحفل حنين الشعار وهي كفيفة حاصلة على الماجستير في الاعلام و لديها قصة نجاح باهرة، كما و تحدثت الرئيس الفخري لمبادرة ازرع خيرآ أماني عقل عن تجربتها العملية تشجيعا للفئات الشبابية والاستمرارية في تحقيق احلامهم، من جانبها استعرضت رئيس جمعية اصايل بدر الخيرية

ايمان الحرايزة قصص نجاح ووجهت نصائح للشباب .

وتم استعراض فقرة كيف نواجه تحديات الحياة مع الاخصائي النفسي نواف الرفاعي ،من خلال تحفيز الشباب على العمل دون ملل والسعي لتحقيق احلامهم المستقبلية.

و بنهاية الفعاليات قامت سعادة السيدة اماني عقل بتكريم امين عام حزب ارادة نضال البطاينة، الذي بدوره قام بتكريم الفئات الشبابية والفئات الداعمة لهذا الاحتفالية .

وحضر الفعالية ممثلين عن الفعاليات الشعبية في منطقة بدر الجديدة في لواء وادي السير ، وعضو امانة عمان راتب العبادي ، وعضو مجلس محافظة العاصمة الدكتورة ميرفت العبادي .