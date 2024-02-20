التعليم العالي: إعلان نقاط المتقدمين للمنح والقروض خلال 48 ساعة

وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية.

وأكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق باسم الوزارة، مهند الخطيب، أن الطلبة الذين يتواجدون حاليا على مقاعد الدراسة في الجامعات وتقدموا بطلبات للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023-2024 سيطبق عليهم النظام والتعليمات القديمة بشكل كامل.

وقال إن مديرية البعثات ستقوم خلال 48 ساعة بإعلان النقاط المحتسبة للطلبة وفتح باب الاعتراضات الإلكترونية وتقديم الحالات الإنسانية، مشيرا إلى أنه “سيكون هناك إعلان مفصل”.