كابيتال بنك والنادي الأرثوذكسي يجددان شراكتهما الإستراتيجية للعام الثاني على التوالي

وطنا اليوم:أعلن كابيتال بنك والنادي الأرثوذكسي عن تجديد شراكتهما الاستراتيجية للسنة الثانية على التوالي، وذلك بهدف تعزيز التعاون والتعامل التجاري الحصري بين الطرفين وتقديم أفضل الخدمات والعروض لعملاء وموظفي البنك.

وقع الاتفاقية عن كابيتال بنك الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتال بنك بالوكالة السيد سامر العالول، وعن النادي الأرثوذكسي رئيس النادي السيد إيليا جاد وكيلة، وأمين السر المحامي طارق عصام الساحوري، بحضور عدد من كبار الموظفين من الجانبين.

وبموجب الاتفاقية سيقدم النادي الأرثوذكسي لعملاء كابيتال بنك وموظفيه خصومات عديدة على مرافق النادي عند استخدام بطاقات البنك الائتمانية، والتي تضم المطاعم وقاعات الحفلات، المركز الرياضي والأكاديميات الرياضية والمخيم الصيفي، فيما سيتم إقامة ركن خاص لكابيتال بنك داخل النادي بهدف تسويق منتجات البنك، كما سيتم تزويد النادي بأجهزة نقاط البيع POS لتسهيل عملية الدفع.

كما وقع الطرفان اتفاقية التقسيط المريح (EPP) لتسهيل عملية الدفع على عملاء كابيتال بنك الراغبين في الاستفادة من خدمات النادي.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال العالول: “سعداء بتجديد شراكتنا مع النادي الأرثوذكسي للسنة الثانية على التوالي، حيث تجسد هذه الاتفاقية سعينا الدائم في تقديم الخدمات والمنتجات ذات القيمة المضافة لعملائنا وموظفينا لتلبي احتياجاتهم وتساهم في تحسين نمط حياتهم”.

من جانبه، أعرب وكيلة عن سعادته بتجديد التعاون مع كابيتال بنك، مؤكدًا على أهمية هذه الشراكة في دعم جهود البنك لخدمة موظفيه وعملائه وقال: “نثق بأن هذه الاتفاقية ستعود بالفائدة على جميع الأطراف، وستوفر قيمة مضافة لهم وهي إحدى الأهداف المشتركة مع كابيتال بنك والنادي الأرثوذكسي”.