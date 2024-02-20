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الجمارك تُحبط تهريب 21 صقر في خزان وقود مركبة

منذ 5 ساعات
الجمارك تُحبط تهريب 21 صقر في خزان وقود مركبة

وطنا اليوم:تمكنت كوادر دائرة الجمارك الأردنية العاملة في مركز جمرك العمري الحدودي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة تهريب 21 صقر من الطيور الجارحة والنادرة، وجدت في حالة تخدير مؤقت وبشكل كامل مخبأة في خزان الوقود للمركبة، وعلى الفور تم تسليمها للجمعية الملكية لحماية الطبيعة، وإحالة المتورطين إلى الجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني.
ومن جهة أخرى، تمكنت كوارد الجمارك الأردنية في مركز جمرك المنطقة الحرّة الزرقاء من إحباط تهريب كميات كبيرة من نكهات سجائر إلكترونية (جوس) يصل عددها إلى 10 آلاف عبوة، بالإضافة إلى أراجيل وسجائر إلكترونية يقارب عددها إلى 18 ألف من السجائر الإلكترونية والجوس المقلّد والمغشوش، والتي تم ضبطها أثناء عملية المعاينة الدقيقة داخل قطع غيار مركبات مختلفة (البككسات) ومخبأة بطريقة فنيّة محكمة ليصعب الوصول اليها.
بدوره، أكّد مدير عام دائرة الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، على المضي قُدمًا في القيام في جميع الواجبات والمهام بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية في مكافحة الأنشطة غير المشروعة والمواد الخطرة والفاسدة بكافة أشكالها وأنواعها والتي تشكّل خطرًا كبيرًا على صحة المواطنين والاقتصاد الوطني، مشيدًا بالجهود الكبيرة والكفاءة العالية التي يتمتع بها موظفو الجمارك من خلال ضبطهم للعديد من القضايا النوعيّة والمتميزة.
وتُهيب دائرة الجمارك الاردنية جميع المواطنين بضرورة الإبلاغ فورًا عن المخالفات الجمركية أو أي حالة تهريب على الرقم المجاني (105) دائرة الجمارك مركز عمليات مكافحة التهريب.


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