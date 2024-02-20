وطنا اليوم:صدر في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية.
وشمل التعديل المادة 17 من النظام الاصلي باعتبار ما ورد في فيها الفقرة ب منها واضافة الفقرة أ اليها بالنص التالي:
أ- لا تسري احكام هذا النظام على الطلبة الموفدين في منح او المستفيدين من قروض او المسجلين في الجامعة قبل نفاذ احكام هذا النظام المعدل.
إرادة ملكية بتعديل نظام صندوق دعم الطالب بالجامعات
وطنا اليوم:صدر في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية.