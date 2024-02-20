إرادة ملكية بتعديل نظام صندوق دعم الطالب بالجامعات

وطنا اليوم:صدر في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية.

وشمل التعديل المادة 17 من النظام الاصلي باعتبار ما ورد في فيها الفقرة ب منها واضافة الفقرة أ اليها بالنص التالي:

أ- لا تسري احكام هذا النظام على الطلبة الموفدين في منح او المستفيدين من قروض او المسجلين في الجامعة قبل نفاذ احكام هذا النظام المعدل.