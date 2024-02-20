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إرادة ملكية بتعديل نظام صندوق دعم الطالب بالجامعات

منذ 5 ساعات
إرادة ملكية بتعديل نظام صندوق دعم الطالب بالجامعات

وطنا اليوم:صدر في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية.
وشمل التعديل المادة 17 من النظام الاصلي باعتبار ما ورد في فيها الفقرة ب منها واضافة الفقرة أ اليها بالنص التالي:
أ- لا تسري احكام هذا النظام على الطلبة الموفدين في منح او المستفيدين من قروض او المسجلين في الجامعة قبل نفاذ احكام هذا النظام المعدل.


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