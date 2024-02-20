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103 شهداء و142 مصابا في غزة خلال 24 ساعة

منذ ساعة واحدة
103 شهداء و142 مصابا في غزة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 29 ألفا و195 شهيدا وشهيدة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي مقتضب، إن عدد الإصابات ارتفع أيضا ليصل إلى 69 ألفا و170 مصابا ومصابة.
وأوضحت أن الاحتلال ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 103 شهداء و142 إصابة.
وأشارت إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.


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