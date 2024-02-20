الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن كمين محكم لجنوده في خان يونس

وطنا اليوم:قتل عدد من جنود الاحتلال، إلى جانب وقوع جرحى من قوات الاحتلال، في منطقة جحر الديك، جنوب شرق مدينة غزة.

وأضافت وسائل إعلام عبرية أن طائرات إجلاء عسكرية تابعة للاحتلال هرعت لنقل القتلى والجرحى من جيش الاحتلال.

فيما قالت القناة 14 العبرية إن قوة الاحتلال وقعت في كمين محكم في خان يونس جنوبي قطاع غزة، أمس الاثنين، بعد استهداف منزل كانوا يتحصنون فيه بقذيفة “آر بي جي”.

وأضافت القناة العبرية أنه تم احراق المبنى وقوات الاحتلال تتحصن بداخله، ما أدى لوقوع عدة إصابات.

ويأتي ذلك مع مواصلة الاحتلال عدوانه على غزة بلا هوادة لليوم السابع والثلاثين بعد المئة، بقصف على مناطق مختلفة من القطاع غزة، وسط ارتكاب مجازر بحق الفلسطينيين في المستشفيات.