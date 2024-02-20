أربيل تسمح للأردنيين دخول كردستان العراق دون تأشيرة مسبقة

وطنا اليوم:وجهت وزارة الداخلية في اقليم كردستان العراق تعليمات يمكن بموجبها دخول الاردنيين إلى الإقليم دون الحاجة للحصول على تأشيرة مسبقة (فيزا).

وأفادت الوزارة، أنها سمحت كذلك لمواطني 52 دولة الى جانب الاردن بدخول أراضيها دون تأشيرة مسبقة، وبذلك سيكون بإمكان القادمين من تلك الدول الحصول على التأشيرة لحظة دخولهم أراضي الإقليم.

واشترطت الوزارة على المسافرين القادمين عبر المطارات او المعابر البرية بأن تتجاوز صلاحية جواز سفرهم مدة الـ 6 اشهر من تاريخ الدخول للإقليم.

يشار الى ان الدول الـ 52 هي: المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، ومملكة البحرين، ولبنان، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر، وتركيا، وإيران، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والصين، وروسيا، وأستراليا، ونيوزيلندا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكندا، ولاتفيا وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وهولندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفاكيا وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، والنمسا، وبلجيكا، والبرازيل، وبلغاريا، وكرواتيا، وقبرص، واليونان، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، والمجر، وألبانيا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، والفاتيكان، وليختنشتاين.