حنيفات : 2,4% نسبة المزارعين المتعثرين الذين تم تحويلهم للقضاء

وطنا اليوم:أكد وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات، أن نسبة المزارعين المتعثرين الذين تم تحويلهم للقضاء بلغت 2,4% وهي الأقل مقارنة بأي منشأة أو بنك.

وقال ، إن تم رفع سقف مؤسسة الاقراض الزراعي إلى 115 مليون دينار بعد أن كانت 40 مليون دينار، وتم إعطاء 160 مليون دينار للمزارعين منهم 60 مليون من غير فائدة.

وبين أن هناك استراتيجية واضحة للأمن الغذائي، فتجربة الأردن تُدرس في إحدى الجامعات الأجنبية، حيث نعمل على تعظيم الإنتاج المحلي وتأمين الغذاء محلياً وفق الإمكانيات والقدرات المائية المتوفرة .

وأضاف أنه سيكون خلال العام 2024 ما لا يقل عن 30 مصنعاً غذائياً وهذا يصب في مصلحة الأمن الغذائي الأردني، فحالياً لدينا 16 مصنعاً 12 منهم سيكونون بدأوا في العمل والانتاج قبل نهاية شهر حزيران المقبل والبقية خلال العام الحالي.

من جهة أخرى وجود خطة متكاملة للحصاد المائي، فاليوم هناك مشروعين الأول الحصاد المائي في السلسلة الغربية من إريد حتى البترا عبر آبار جمع المياه، حيث بات يتواجد 2500 بئر بعد أن كان 500 بئر فقط، ونسعى للوصول إلى 10 آلاف بئر.

وقال إنه المناطق الجنوبية والشرقية تم اعتماد على إنشاء الحفائر والسدود الترابية، حيث تم خلال العامين الماضيين انشاء 115 حفيرة وسد ترابي بالشراكة مع القطاع الخاصة والقوات المسلحة، وسيتم هذا العام إنشاء 50 سداً وحفيرة ترابية إضافية.