وزير الخارجية يبحث مع نظيرته السلوفينية تطورات الأوضاع في غزة

وطنا اليوم:عقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الثلاثاء، مع نظيرته السلوفينية تانيا فايون، مباحثات موسعة تتناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وبحثا، الجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

كما بحث الصفدي وفايون التي تشغل بلادها عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي، في العاصمة السلوفينية ليوبليانا؛ العلاقات الثنائية وعديد قضايا ذات الاهتمام المشترك.