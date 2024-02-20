بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

وزير الخارجية يبحث مع نظيرته السلوفينية تطورات الأوضاع في غزة

منذ ساعتين
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته السلوفينية تطورات الأوضاع في غزة

وطنا اليوم:عقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الثلاثاء، مع نظيرته السلوفينية تانيا فايون، مباحثات موسعة تتناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وبحثا، الجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء قطاع غزة.
كما بحث الصفدي وفايون التي تشغل بلادها عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي، في العاصمة السلوفينية ليوبليانا؛ العلاقات الثنائية وعديد قضايا ذات الاهتمام المشترك.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:23

إخلاء جوي لعميد متقاعد من السعودية إلى الأردن

14:18

هذا ما حدث صباح اليوم على طريق الزرقاء – المفرق

14:09

وفاة أسطورة ألمانيا الذي أبكى مارادونا والأرجنتين

14:04

103 شهداء و142 مصابا في غزة خلال 24 ساعة

14:01

بايدن يلوم الكونغرس بعد سقوط أفدييفكا بيد روسيا

12:48

الصفدي وبوغالي: مواقف أردنية جزائرية متطابقة

12:46

الحبس لـ عصابة استولت على 400 ألف دينار من أموال التركات بوكالات مزورة

12:37

ملتقى التعليم العالي ..!

12:27

الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن كمين محكم لجنوده في خان يونس

12:20

أربيل تسمح للأردنيين دخول كردستان العراق دون تأشيرة مسبقة

12:16

حنيفات : 2,4% نسبة المزارعين المتعثرين الذين تم تحويلهم للقضاء

11:40

رئيس جامعة عمان الأهلية يكرّم السيد أمين عارضة لإنتهاء خدمته في الجامعة

وفيات
وفيات الثلاثاء 20/2/2024وفيات الاثنين 19-2-2024رئيس واسرة البلقاء التطبيقية تنعى والد سمو الأميرة رجوة الحسينشكر على تعازشقيق أمين عام رئاسة الوزراء في ذمة الله