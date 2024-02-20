وزير الصحة يفتتح توسعة مستشفى الأمير الحسين ومركز صحي أم جوزة

وطنا اليوم:افتتح وزير الصحة فراس الهواري، الثلاثاء، في محافظة البلقاء توسعة وتحديث قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والصيانة التي أجريت للمستشفى، كما افتتح مركز صحي أم جوزة الأولي.

وأكد الهواري أنّ الوزارة ماضية في توسعة البنى التحتية لمستشفياتها ومراكزها الصحية وتطويرها بهدف تجويد الخدمات الصحية المقدمة ورفع مستوى الرضا عن هذه الخدمات.

وثمّن الهواري الدعم المقدم من دولة الكويت الشقيق ومن المانحين المساهمين في صندوق المنحة المشتركة لتمويل مشاريع وزارة الصحة في مجال تحديث المستشفيات وإنشاء المراكز الصحية.

وقال الهواري، إنه تم الانتهاء من توسعة وتحديث قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وبناء مركز صحي أم جوزة بمنحة كويتية تجاوزت مبلغ مليوني دينار أردني، فيما بلغت تكلفة أعمال الصيانة للمستشفى من صندوق المنحة المشتركة نحو مليون دينار.

وبين أن التوسعة الجديدة للمستشفى، الذي يخدم نحو 600 ألف نسمة، وتبلغ مساحة البناء فيه 16 ألف متر مربع، أضافت نحو 1500 متر مربع لقسم الطوارئ لتصل المساحة الإجمالية للقسم إلى 2200 متر مربع.

وارتفع عدد أسرّة قسم الإسعاف والطوارئ من 10 أسرّة إلى 35 سريرا قابلة للزيادة إلى 45 سريرا، وتمت مضاعفة أعداد الأطباء والممرضين العاملين في القسم.

ويضم قسم الإسعاف والطوارئ الجديد، طوارئ التخصصية من الجراحة والباطني والأطفال والعظام، وغرفة عمليات مجهزة بالكامل، وغرف أشعة X-Ray وأشعة التراساوند، ومختبرا وصيدلية، وغرف عزل وتعقيم، ووحدة تطهير كيميائي، بالإضافة إلى مكتبين لمندوب الحوادث ومندوب الدفاع المدني.

وفيما يتعلق بمركز صحي أم جوزة، فقد بلغت مساحة بنائه 960 مترا مربعا، ليقدم خدماته لنحو 10 آلاف مواطن من خلال عدة عيادات أبرزها عيادة الطب العام، وعيادة طب الأسنان، وعيادة طب الأسرة، وعيادة الأمومة والطفولة، بالإضافة إلى المختبر والصيدلية وغرفة الأشعة.