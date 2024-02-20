عاصفة ديون تهب في سماء الشرق الأوسط .. مصر ولبنان في المقدمة والاردن يتأهب

وطنا اليوم:قالت وكالة رويترز الاثنين إن العدوان الإسرائيلي على غزة يؤدي إلى تفاقم الظروف الاقتصادية الصعبة في الأردن ولبنان ومصر، ومع اقتراب بعض هذه البلدان من حافة الانهيار، قد تضطر القوى الغربية، وخاصة الاتحاد الأوروبي، إلى الاستعداد لأزمة لاجئين أخرى، بغض النظر عن حجم المساعدات التي تقدمها لهم.

وأضافت رويترز وفقاً لتقييم حديث أجرته وكالات التنمية الدولية أن مصر ولبنان تغرقان في الديون، وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وصلت أعباء ديون البلدين إلى 93% و280% على التوالي، وفقاً لصندوق النقد الدولي، وأن الأمور على وشك أن تسوء وتراجعت عائدات السياحة (شريان الحياة لاقتصادات المنطقة)، لتفتح علامة تبويب جديدة بنسبة 45% في لبنان في تشرين الأول، مقارنة بالعام السابق.

وأشارت إلى أن الحرب يمكن أن تؤدي إلى خسارة 10 مليارات دولار من الناتج المحلي الإجمالي للأردن ولبنان ومصر، إذا استمرت لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وقد يرتفع إلى 18 مليار دولار، أو 4% من الناتج المحلي الإجمالي المجمع، إذا استمرت حتى الصيف، وقد خلص التقرير إلى أنه خلال نفس الفترة، قد يقع أكثر من نصف مليون شخص في الدول الثلاث في فقر.

وفي الأشهر الأربعة الماضية، استشهد أكثر من 29 ألف فلسطيني في العدوان الإسرائيلي على غزة، ومع ذلك فإن تداعيات هذه الحرب تمتد إلى ما هو أبعد من ساحات القتال، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأمد في البلدان المحيطة.