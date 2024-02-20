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حزب الوحدويون الديمقراطي ينعى والد صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين

منذ 3 ساعات
حزب الوحدويون الديمقراطي ينعى والد صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين

وطنا اليوم – ينعى حزب الوحدويون الديمقراطي الاردني ممثلاً بالأمين العام الدكتور راكان أبو طرية وكافة أعضاء الحزب والد صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين، حفظها الله،

المرحوم بإذن الله خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف.

ويعرب الحزب عن صادق التعازي وخالص المواساة لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وصاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين، وأسرة الفقيد وعائلة السيف الكريمة، بهذا المصاب الأليم، داعياً المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته.
إنا لله وإنا إليه راجعون.


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