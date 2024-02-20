المياه: الموسم المطري الحالي مطمئن ومبشر

وطنا اليوم:قال الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، إن الموسم المطري الحالي “مطمئن وجيد” مقارنة مع المواسم المطرية السابقة، وانعكس على تخزين السدود بشكل واضح وإيجابي.

وأضاف في تصريحات الثلاثاء، أن تخزين المياه في سد الملك طلال أفضل مما كان عليه في العام الماضي، حيث كانت نسبة التخزين بمثل هذا الوقت من العام الماضي 40% ما يبلغ 114.5 مليون متر مكعب، واليوم نتحدث عن 45.5% أي 131.15مليون متر مكعب.

وأشار سلامة إلى أن الهطولات المطرية في الموسم المطري الحالي كانت مستمرة، وتركزت في المناطق الوسطى والمناطق الشمالية، وكانت أفضل هطولا في المناطق الجنوبية (محافظات معان والطفيلة والكرك والعقبة).

وأوضح أن السدود حاليا جيدة ومطمئنة للموسم الزراعي ومبشرة، بفعل استمرارية الهطولات؛ مما انعكس على تغذية المياه الجوفية.

“لاحظنا تفجرا في بعض العيون التي منذ سنوات طويلة لم تتفجر خصوصا في محافظتي عجلون وجرش وكثير من الينابيع القديمة خرجت بقوة وبنسبة مياه جيدة، وهذا دلالة على أن هناك هطولات مطرية جيدة” وفق سلامة.

وأشار إلى أن سد الوحدة من أهم السدود الرئيسية ما زال متواضعا وهو أقل مما كان عليه العام الماضي، واليوم مخزون السد 9 ملايين متر مكعب والعام الماضي كان 12.5 مليون متر مكعب، أما سد وادي العرب أفضل اليوم في التخزين بكمية 10.5 مليون متر مكعب والعام الماضي كان 7.8 مليون متر مكعب، ونسبة التخزين في سد وادي شعيب 91%، ووكميات التخزين في سد الكفرين 5.5 مليون متر مكعب، وسد الوالة 8.4 مليون متر مكعب، وسد الموجب 22 مليون متر مكعب.

فيما يخص نسبة كمية الأمطار التي هطلت منذ بداية الموسم، قال سلامة: “سجلت محافظة إربد أعلى هطولا خلال الموسم المطري بنسبة 140%، ثم محافظة عجلون 100%، جرش 44.2%، شرق عمّان 79.8%، جبل الحسين 62.7%، ووادي السير وغرب عمان 78.1%، البلقاء 68.3%، مأدبا 53.3%، الكرك 30.5%، الطفيلة 30.2%، الشوبك 56.3%، معان 27%، العقبة 91%، الزرقاء 75.1%.