بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

المياه: الموسم المطري الحالي مطمئن ومبشر

منذ 3 ساعات
المياه: الموسم المطري الحالي مطمئن ومبشر

وطنا اليوم:قال الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، إن الموسم المطري الحالي “مطمئن وجيد” مقارنة مع المواسم المطرية السابقة، وانعكس على تخزين السدود بشكل واضح وإيجابي.
وأضاف في تصريحات الثلاثاء، أن تخزين المياه في سد الملك طلال أفضل مما كان عليه في العام الماضي، حيث كانت نسبة التخزين بمثل هذا الوقت من العام الماضي 40% ما يبلغ 114.5 مليون متر مكعب، واليوم نتحدث عن 45.5% أي 131.15مليون متر مكعب.
وأشار سلامة إلى أن الهطولات المطرية في الموسم المطري الحالي كانت مستمرة، وتركزت في المناطق الوسطى والمناطق الشمالية، وكانت أفضل هطولا في المناطق الجنوبية (محافظات معان والطفيلة والكرك والعقبة).
وأوضح أن السدود حاليا جيدة ومطمئنة للموسم الزراعي ومبشرة، بفعل استمرارية الهطولات؛ مما انعكس على تغذية المياه الجوفية.
“لاحظنا تفجرا في بعض العيون التي منذ سنوات طويلة لم تتفجر خصوصا في محافظتي عجلون وجرش وكثير من الينابيع القديمة خرجت بقوة وبنسبة مياه جيدة، وهذا دلالة على أن هناك هطولات مطرية جيدة” وفق سلامة.
وأشار إلى أن سد الوحدة من أهم السدود الرئيسية ما زال متواضعا وهو أقل مما كان عليه العام الماضي، واليوم مخزون السد 9 ملايين متر مكعب والعام الماضي كان 12.5 مليون متر مكعب، أما سد وادي العرب أفضل اليوم في التخزين بكمية 10.5 مليون متر مكعب والعام الماضي كان 7.8 مليون متر مكعب، ونسبة التخزين في سد وادي شعيب 91%، ووكميات التخزين في سد الكفرين 5.5 مليون متر مكعب، وسد الوالة 8.4 مليون متر مكعب، وسد الموجب 22 مليون متر مكعب.
فيما يخص نسبة كمية الأمطار التي هطلت منذ بداية الموسم، قال سلامة: “سجلت محافظة إربد أعلى هطولا خلال الموسم المطري بنسبة 140%، ثم محافظة عجلون 100%، جرش 44.2%، شرق عمّان 79.8%، جبل الحسين 62.7%، ووادي السير وغرب عمان 78.1%، البلقاء 68.3%، مأدبا 53.3%، الكرك 30.5%، الطفيلة 30.2%، الشوبك 56.3%، معان 27%، العقبة 91%، الزرقاء 75.1%.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:23

إخلاء جوي لعميد متقاعد من السعودية إلى الأردن

14:18

هذا ما حدث صباح اليوم على طريق الزرقاء – المفرق

14:09

وفاة أسطورة ألمانيا الذي أبكى مارادونا والأرجنتين

14:04

103 شهداء و142 مصابا في غزة خلال 24 ساعة

14:01

بايدن يلوم الكونغرس بعد سقوط أفدييفكا بيد روسيا

12:48

الصفدي وبوغالي: مواقف أردنية جزائرية متطابقة

12:46

الحبس لـ عصابة استولت على 400 ألف دينار من أموال التركات بوكالات مزورة

12:37

ملتقى التعليم العالي ..!

12:27

الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن كمين محكم لجنوده في خان يونس

12:20

أربيل تسمح للأردنيين دخول كردستان العراق دون تأشيرة مسبقة

12:16

حنيفات : 2,4% نسبة المزارعين المتعثرين الذين تم تحويلهم للقضاء

12:12

وزير الخارجية يبحث مع نظيرته السلوفينية تطورات الأوضاع في غزة

وفيات
وفيات الثلاثاء 20/2/2024وفيات الاثنين 19-2-2024رئيس واسرة البلقاء التطبيقية تنعى والد سمو الأميرة رجوة الحسينشكر على تعازشقيق أمين عام رئاسة الوزراء في ذمة الله