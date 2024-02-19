البطاينة خلال إجتماع إرادة مع عدد من وجهاء قبيلة العجارمة: ليس لدينا بديل إلا التوجه لحياة حزبية حقيقية .. فيديو وصور

وطنا اليوم:بحضور عدد من وجهاء قبيلة العجارمة ومنهم أعضاء حزب إرادة رؤساء بلديات ناعور وحسبان وأم البساتين ، إستضاف عضو المجلس السياسي في حزب إرادة النائب السابق حسن مفلح عودة الله العجارمة الأمانة في دارته بلواء ناعور الأمانة العامة لحزب إرادة ممثلة بالأمين العام للحزب نضال البطاينة وعدد من نواب الأمين العام والأمناء العامين المساعدين وعضو الحزب أيمن صندوقة،

هذا وشرح البطاينة خلال اللقاء مفهوم الحزب ومواصفات الأحزاب التي نريد وهي أحزاب وطنية برامجية عمادها الشبآب وغير جامعة للهويات ، وأعرب البطاينة عن قلقه من تعامل البعض مع موضوع الأحزاب كملف إنتهائي ، قالأخزاب حسب البطاينة هدفها هو تحقيق رؤيتها في أردن أفضل فحزب إرادة رؤيته “نحو مملكةً أردنية هاشمية ديمقراطية تعددية معتمدة على الذات ، قوية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومؤسسيا”، فهذا هو الهدف والإنتخابات والمشاركة في الحكومات من قبل الحزب هي مجرد ممكنات لتحقيق ذلك وتأتي ضمنا في الطريق لتحقيق الرؤية وعبر برنامج واقعي وطموح محددة أولوياته.

وإستطرد البطاينة قائلا: لا مجال لنا ولا طريق بديل نحو أردن أفضل إلا الحياة الحزبية الحقيقية وبعكس ذلك فنحن في خطر وسننعزل أنفسنا عن متطلبات المستقبل الذي علينا إستشرافه.

وأضاف المستضيف حسن العجارمة أن الأمين العام للحزبوهو شخصيا ومعظم قيادات الحزب أعلنوا عن عدم ترشحهم للإنتخابات القادمة فاسحين المجال للوجوه الجديدة وخصوصا من الشباب .

ودار حوار موسع كان إطاره الوطن والثوابت الوطنية وخلص الحضور إلى أن العشيرة والحزب يدعمان بعضهما البعض ولا تعارض بينهما ، وإنتسب للحزب معظم الحضور بنهاية الإجتماع عن قناعة بفكر الحزب ونهجه السياسي والبرامجي .