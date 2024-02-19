تخدير وسرقة وقتل .. بيان رسمي بشأن موت مسؤول يمني في مصر

وطنا اليوم:أكد بيان لوزارة الداخلية المصرية، الاثنين، أن تحريات أجهزة الأمن بشأن مقتل مسؤول دفاعي يمني في محاظفة الجيزة كشفت عن أن الجريمة نفذت بهدف السرقة، مشيرة إلى ضبط المتهمين في الواقعة.

وكان مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع اليمنية، رئيس حركة الإنقاذ الوطني في اليمن، اللواء حسن فرحان بن جلال العبيدي، قد عثر عليه مقتولا في منزله، قبل أيام، بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة.

وقال البيان إن الأجهزة ضبطت أربعة أشخاص، من بينهم رجل سبق اتهامه بقضية سرقة.

وأكدت الوزارة أنهم “اعترفوا بارتكابهم الحادث وأقروا بسابقة تعرف اثنين منهم على المجنى عليه واتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين، وقد استغلا استضافة المذكور لهما بمنزله مساء يوم الجمعة 16 فبرايرن وقاما بدس أقراص منومة له بداخل مشروب في محاولة لتخديره، وتمكين الآخرين من الدخول لمسكنه، وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضا ما أدى لوفاته، واستولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، وبعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية) بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه ولاذوا بها بالفرار”.

وأوضح البيان أنه تم ضبط جميع المسروقات والسيارة المستأجرة والسلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة وسلاح ناري وطلقات.

وأفاد مصدر بأن المسؤول كان قد وصل القاهرة منذ 20 يوما قادما من تركيا لحضور عدد من الفاعليات النقاشية في القاهرة، وقد عقد ندوة نقاشية بالفعل في 28 يناير الماضي.

وأثبتت المعاينة الأولية للجثمان أنه وجد مقيدا وبه إصابات بالرأس والرقبة ونزيف في الأنف وآثار للتفتيش، وكانت محتويات الشقة مبعثرة.