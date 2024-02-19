أردنية تتبرع بمبلغ فريضة الحج للأهل في غزة

وطنا اليوم:آثرت سيدة أردنية التبرع بمبلغ كانت قد خصصته لأداء فريضة الحج، الى الأهل في قطاع غزة.

السيدة كانت تأمل بزيارة بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج هذا الموسم، إلا ان أسمها لم يرد ضمن قائمة حجاج هذا العام، فتبرعت بما إدخرته للأهل في غزة، وهذا ليس بغريب على الأردنيين قيادة وحكومة وشعبا الذين يجودون بما يملكون لتعزيز صمود الأشقاء في فلسطين وغزة .

رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا صورة كُتب على مغلف ورقي: “ألف دينار أردني مساعدة لأهلنا في غزة العزة وذلك لعدم ورود اسمي في موسم الحج هذا العام”، حيث لاقى تصرف تلك السيدة تفاعلا وإشادة كبيرة.

وتواصل آلة حرب الاحتلال قصف مناطق القطاع، لاسيما رفح وخان يونس، حيث أسفر عدوان الاحتلال المتواصل على غزة عن استشهاد 29,092 فلسطينيا، فضلا عن إصابة نحو 70 ألفا، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقدان الآلاف تحت الأنقاض، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.