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غارات إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان

منذ ساعتين
غارات إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان

وطنا اليوم:قال شهود، الاثنين، إن غارتين جويتين وقعتا بالقرب من بلدة الغازية جنوبي لبنان على الساحل اللبناني.
وتشن طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على المنطقة الحدودية في جنوب لبنان بزعم استهداف حزب الله اللبناني.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت خلال غاراته سيارة في الغازية.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش استهدف بنية تحتية لحزب الله في هجوم الغازية قرب صيدا.


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