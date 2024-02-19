منتدى التواصل الحكومي يستضيف مدير عام الغذاء والدواء غدا

وطنا اليوم:يعقد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام تحت عنوان “الغذاء والدواء .. إنجاز وتحديات”، وذلك في تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم غد الثلاثاء في مبنى وزارة الاتصال.

ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويتولى استضافة المسؤولين مع المجتمع ووسائل الإعلام للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.

ويتضمن اللقاء عدة موضوعات أبرزها، تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع الصناعة الغذائية والدوائية، والأمن الدوائي ومخزون الأدوية وآلية تسعيرها، وكيفية الرقابة على الغذاء، واستعدادات مؤسسة الغذاء والدواء لشهر رمضان المبارك.

وعلى الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء الحضور قبل ربع ساعة وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أيّ من وسائل الإعلام.