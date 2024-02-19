تعيينات شاغره لأبناء الذوات .. ماذا بعد

عوني الرجوب

من شروط اي وظيفه في المؤسسات الحكوميه البكالوريوس جيد وما فوق

وماذا عن المقبول اليس له وظيفه وهل يبقى معتكف في بيته ومعزول عن الدنيا

مع ان المعدل لا اعتبره فارقه مميزه بالوظيفه

ورغم ذلك تبقى التعينات على الواسطه اماَ انَ لأبناء الحراثين ان يكون لهم نصيب

والى متى درجات المقبول الذين لا واسطة لهم يبقون دون عمل ومتى يكون لهم دور وظيفي.

لا اعتقد ان الوظيفه تتطلب اكثر من درجة الكالوريوس بغض النضر عن المعدل ؟!

هناك من يتعين مستشارا بدون مقابله او معدل تراكمي وهناك من ينشف ريقه وهو يبحث عن وظيفه في سوق الباله ولم يجدها لسيطرة الحيتان على هذا السوق ايضا

واخرون تأتيهم الوظائف على طبق من فضه وفي المكان الذي يرغبون

علينا ان نعرف هل الاردنيين متساوون بالحقوق والواجبات ام متساوون بماذا اعتقد غير متساوون بشيء

عند معرفتي بمن يشغلون وظائف بالدوله لا اجد ان هذه الوظائف تخلوا من ابن وزير او رئيس حكومه او شخصيه متنفذه وفي كل مؤسسات الدوله من اعلاها الى ادناها

وخصوصا الوظائف المتقدمه مختصره على ابناء الذوات حسب هذا المصطلح

واما الوظائف من الفئات الاخرى يستحيل ان يكون لك فيها نصيب لانها موزعة ايضا على النواب والاعيان والوزراء واصحاب النفوذ وهم من يتكرموا بها على محاسيبهم

وغيرهم يفتح الله

اين الدوله من تشجيع الشباب ودورها من توفير فرص عمل لهم

ام ان الشباب نوعان نوع للمحاسيب ونوع اخر لابناء الحراثين مكتوب عليهم ان لا يتجاوزوا المحراث والمنجل

كفى

ان كنا فعلا في دولة مؤسسات علينا ان نحترم كل مواطن اردني فالمخلصون الاوفياء وحرس الحدود والمدافعين عن وطنهم هم من ابناء الحراثين الذين نذروا انفسهم ان يكونوا دوما لجانب الوطن ومع القيادة الهاشميه والشعب الابي؟؟؟

اليس هذا انجازا ووفاء واكبر مؤهل لهم وحصنا لهم بان يحصل ابناءهم على مواقعهم بالدوله

وهل الشباب فقط من اجلك تكملة العدد من نسبة الشباب في الاحزاب ام ماذا

لن نصمت ابدا ان ما استمر الوضع على ماهو عليه

ولن يهدأ لنا بال ان ما حصل ابناؤنا على حقوقهم بالوظائف ليتمكنوا من بناء مستقبلهم. ؟؟؟ فمتى تأتي فرصة الشباب بالعمل والزواج والاستقرار متى يحصل الشاب على وظيفه ومتى يستقر ويبني بيتا ويتزوج قد تكون هذه فرصهم بالاحلام

قال نبينا محمد صل الله عليه وسلم

يامعشر الشباب! (من استطاعَ منكم الباءة فليتزوج..)

متى يستطيع الشباب الباءة في هذا الزمن قد نموت ونحيا ولن يستطيعوا الباءة اذا

ارحموا الشباب ارحموا من ضحى وافنىً حياته في سبيل هذا الوطن

ارحموا وانصفوا واعدلوا. وإلأ ؟. احرصوا من انحراف الشباب وسطوتهم ان ماحصلوا على حقوقهم

ياحكومه اعملوا في دنياكم خيرا قبل مماتكم فبعدها لا ينفع الندم

اللهم اشهد اني قد بلغت

عوني الرجوب

امين عام حزب الانصار الاردني

عمان الموافق٢٠٢٤/٢/١٩