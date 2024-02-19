مهيدات يقوم بزيارة ميدانية لمجموعة العملاق الصناعية في محافظة المفرق

وطنا اليوم – زار مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات اليوم الإثنين مجموعة العملاق الصناعية Giant Industrial Group يرافقه عدد من كوادر المؤسسة وبحضور نائب المدير العام للمجموعة / مدير تطوير الأعمال المهندس محمد الصمادي بهدف الاطلاع على سير خطوط الإنتاج ومتابعة الالتزام بشروط وأسس ومعايير التصنيع الجيد، وذلك ضمن سلسلة جولات ميدانية يقوم بها مدير عام المؤسسة دوريا على مدار العام .

وأشاد مهيدات بالمستوى المتقدم الذي تعمل به المجموعة حيث أكد مهيدات خلال زيارته أننا كحكومة أردنية ومؤسسات وطنية تعمل بتوجيهات ورؤى ملكية سامية، وإنطلاقا من رؤية التحديث الإقتصادي الطموحة، نؤمن أن مثل هذه المشاريع الرائدة تدعم الاقتصاد الوطني من خلال الصناعة الأردنية ذات الجودة العالية وأضاف أن دور المؤسسة المحوري والأساسي يتأتى هنا من خلال تسهيل وتسريع الإجراءات وبشكل فوري ومباشر لما تتميز به هذه المجموعة بجودة الإنتاج والتصنيع والتي تنافس وتصدر إلى 41 دولة ويتوجب علينا هنا تقديم الدعم المتواصل بتسهيل الإجراءات لمثل هذه المجموعة.

و استمع مهيدات إلى عرض قدمه نائب المدير العام /مدير تطوير الأعمال حيث أكد خلال الزيارة أنهم يجتهدون ويطمحون للإرتقاء بالصناعة الأردنية وأنهم يسعون دائما ليكونوا سفيرا للوطن لإظهار الصناعات الأردنية بالشكل الذي تستحقه وبين أن مجموعة العملاق الصناعية والتي تتضمن عدة مصانع متخصصة في إنتاج منتجات التنظيف المنزلية وتنظيف الملابس والعناية الشخصية والمواد الخام تعمل ضمن المواصفات والمعاييرالأوروبية والعالمية وحاصلة على شهادات إعتماد عالمية، مثنيا على الدور الرقابي التي تقوم به المؤسسة والذي هوأحد ركائز التقدم والتميز للصناعة الاردنيه وهو الدافع القوي للتطور والنمو والوقوف على أحدث الأنظمة الصناعية وتطبيق القوانين الدولية بكل يسر وسهولة واقتدار وأنهم كمجموعة مصانع يطمحون لتقديم الأفضل من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالية للنهوض بالصناعات الوطنية الأردنية .

وقام مهيدات والوفد المرافق له بجولة ميدانية للمجموعة والتي تضم مصنع العبوات البلاستيكية ومصنع المنظفات والسوائل ومصنع مستحضرات التجميل والمطهرات إضافة إلى قسم الخلط الأوتوماتيكي وقسم المختبرات المركزية/ مختبرات البحث والتطوير( (RND، حيث اطلع على أساسيات عمل لجنة البحث والتطوير وآلية الفحوصات التي تتم في المجموعة لمختلف العمليات التصنيعية ومدخلات الإنتاج و فحوصات ثباتية المنتج بالإضافة إلى فحوصات المواد الخام.

وأعرب مهيدات عن سعادته بهذه الزيارة مشيرا أن هذا المصنع كان له مساهمات وطنية يشار لها بالبنان أثناء جائحة كورونا شاكرا لهم حسن إدارتهم الي ينعكس من خلال رضا العاملين والمواطنين.