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البريد الأردني يجدد تحذيره من رسائل نصية مزيفة

19 فبراير 2024
البريد الأردني يجدد تحذيره من رسائل نصية مزيفة

وطنا اليوم:حذرت شركة البريد الأردني مجددا من الاستجابة للرسائل النصية المزيفة المنسوبة له.
وأوضحت الشركة في بيان اليوم الاثنين، أن هناك جهات تقوم بإرسال رسائل نصية تدعي أنها صادرة عن الشركة، وأن العديد من المتعاملين مع الشركة أبلغوا عن تلقيهم رسائل نصية تفيد بعدم القدرة على تسليم طرد لفقدان العنوان.
وأكدت أنها قدمت بلاغات إلى وحدة الجرائم في مديرية الأمن العام لكشف مصدر الرسائل الواردة داخل الأرْدُنّ وخارجه، داعية جميع العملاء إلى عدم التجاوب والرد على مثل هذه الرسائل، وفي حال ورود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 062005777.


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