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بن زايد وبن راشد وآل نهيان يعزون الملك وولي العهد بوفاة والد الأميرة رجوة

منذ ساعة واحدة
بن زايد وبن راشد وآل نهيان يعزون الملك وولي العهد بوفاة والد الأميرة رجوة

وطنا اليوم:بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ، برقية تعزية إلى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، في وفاة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف والد الأميرة رجوة الحسين.
‎كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تعزية مماثلتين إلى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.


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