المهندسين ترعى مؤتمر الخريجين الاردني الثاني

وطنا اليوم – رعت نقابة المهندسين الأردنيين مؤتمر الخريجين الاردني الثاني الذي اقيم في مدينة الحسين للشباب ، بحضور أعضاء مجلس النقابة المهندس عماد الدباس، والمهندس معتز الشوارب، والمهندس محمود سلامة، وأشار المهندس عماد الدباس إلى أن رعاية هذا المؤتمر تأتي استمراراً لدور النقابة في الشراكة مع المؤسسات والجامعات لخدمة طلبة الهندسة بالدرجة الأولى وجسر الفجوة بين مخرجات الجامعات وسوق العمل مشيراً إلى أن النقابة تفتح أبوابها لأي مشروع أو برامج تدريبية من شأنها خدمة الخريجين في المجالات الهندسية المختلفة.

فيما أكد المهندس محمود سلامة رئيس اللجنة العليا للتدريب والتشغيل بأن المشاركة في هذا المؤتمر جاءت تحضيراً لإقامة الملتقى الهندسي الأول للخريجين والتوظيف ضمن خطط المجلس لتطوير برامج التدريب والتشغيل وتوسيع مجالاتها وتجويد مخرجاتها والذي ستنظمه اللجان التوجيهية والتنفيذية للتدريب والتشغيل في نقابة المهندسين الأردنيين، خلال العام 2024، حيث سيعمل الملتقى على عرض كافة المسارات والفرص الوظيفية المتوقعة للمهندسين الخريجين خلال السنوات القادمة.

يذكر أن نقابة المهندسين الأردنيين هي الراعي الماسي لمؤتمر الخريجين الأردني الثاني، كما شاركت في معرض التوظيف الذي أقيم على هامش المؤتمر واستضاف جناح نقابة المهندسين عدد كبير من الزملاء المهندسين الخريجين الباحثين عن فرص التدريب والتأهيل لسوق العمل ، كما اطلعوا على البرامج التدريبية المميزة التي تقدمها أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي.

وحضر مؤتمر الخريجين الأردني الثاني الذي نظمته شركة الدائرة الخضراء بالتعاون مع مبادرة Next Step نحو 5000 من الخريجين والخريجات من جميع التخصصات بالتعاون مع أكبر الجامعات وبمشاركة أكثر من 100 شركة أردنية من القطاع الخاص والعام، واشتملت فعاليات المؤتمر على سلسلة من المحاضرات مع متحدثين رواد في مجالاتهم ناقشوا كل ما يتعلق بسوق العمل. وتزامن ذلك مع مجموعة من المقابلات التجريبية مع خبراء الموارد البشرية التي تحاكي المقابلات الواقعية في سوق العمل ، إضافة الى عرض فرص عمل وتدريب يجمع كبرى الشركات الأردنية والعالمية ويربطهم بالكفاءات.

كما تضمنت الفعاليات عرض فرص عمل وتدريب من خلال كبرى الشركات الأردنية والعالمية ، حيث تم إتاحة الفرصة للخريجين لخوض تجربة مقابلة عمل تجريبية تحاكي المقابلات الواقعية ، وتحضير سيرة ذاتية إحترافية مع خبراء موارد بشرية ، إضافة إلى فرصة التواصل المباشر ما بين الطلبة وخبراء من عدة مجالات في سوق العمل للإجابة على أسئلتهم وتقديم الاستشارة لهم.