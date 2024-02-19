الخصاونة يعقد 5 لقاءات مع وزراء يابانيين لتعزيز العلاقات

وطنا اليوم:عقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في طوكيو اليوم الاثنين لقاءات مع وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة والخارجية والدفاع ومسؤولين يابانيين، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وأكد رئيس الوزراء أن زيارته إلى اليابان تأتي متابعة للزيارة المهمة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى اليابان العام الماضي والبناء عليها في ظل علاقات الصداقة القائمة بين العائلة المالكة في الأردن والعائلة الإمبراطورية في اليابان وتوفر الإرادة السياسية لتنمية هذه العلاقات وتطويرها بين البلدين الصديقين.

والتقى رئيس الوزراء مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة سايتو كين وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأكد رئيس الوزراء وجود مجالات واسعة لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين لافتاً إلى أن موقع الأردن الجغرافي يمكن أن يكون بوابة للتعاون في الدخول إلى أسواق المنطقة.

كما أكد الخصاونة اهتمام الأردن بالمشاركة في معرض أوساكا إكسبو 2025 في اليابان الذي تشكل فرصة للتشبيك والعلاقات بين البلدين وتعزيز التبادلات التجارية.

وثمّن الخصاونة دور وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية بعقد منتدى الأعمال الأردني الياباني في عمان العام الماضي لافتاً إلى إمكانية تنظيم منتدى استثماري أردني ياباني في المستقبل القريب.

وأعرب الخصاونة عن الشكر لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية على جهود وبرامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا” في الأردن مؤكداً العمل وبشكل وثيق على تطوير علاقات التعاون مع اليابان في مجالات الصناعة والتجارة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بذلك.

كما شكر الخصاونة اليابان على دعم جهود الأردن التنموية والإصلاحية والدعم الياباني المهم لبرامج الأردن الوطنية مع صندوق النقد الدولي.

وأكد في هذا الصدد أن الأردن يوفر فرصاً استثمارية في العديد من القطاعات الحيوية سيما الطاقة الخضراء وتكنولوجيا المعلومات والتعدين .

بدوره أكد وزير وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني الحرص على تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الأردن.

ولفت إلى أن علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين توفر الأرضية المناسبة لفتح مجالات أوسع للتعاون بين البلدين الصديقين.

وأكد رئيس الوزراء خلال لقائه وزيرة الخارجية اليابانية، ‎يوكو كاميكاوا، على العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع الأردن واليابان اللذان تربطهما علاقات دبلوماسية منذ 70 عاماً.

كما أكد الخصاونة تقدير الأردن للدعم الذي تقدمه اليابان لجهود الأردن التنموية والإصلاحية فضلاً عن المساعدات الإنسانية التي تقدمها اليابان للاجئين الفلسطينيين والسوريين في المملكة.

ولفت إلى أن البلدين تجمعهما العديد من القواسم والقيم ويتشاركان بنفس الهدف في العمل على التوصل إلى سلام دائم في منطقة الشرق الاوسط عبر حل الدولتين وبما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لدول المنطقة وشعوبها.

وأطلع رئيس الوزراء، وزيرة الخارجية اليابانية على الجهود الدؤوبة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني وآخرها جولة جلالته إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والعديد من الدول الأوروبية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام مؤكداً أن الحل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار يتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967وعاصمتها القدس الشرقية وفي إطار حل الدولتين.

وقدَّم رئيس الوزراء التعازي لحكومة وشعب اليابان الصديق بضحايا الزلزال الذي ضرب اليابان، أخيراً، مؤكداً تضامن الأردن مع اليابان لتجاوز آثار هذا الزلزال، وأن الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني على استعداد لتقديم أية مساعدة ممكنة.

بدورها أكدت وزيرة الخارجية اليابانية مواصلة دعم اليابان للأردن ولجلالة الملك عبدالله الثاني ودوره الاساسي في تعزيز الاستقرار في المنطقة لافتة الى ان اليابان عازمة على الاستفادة من الزخم الذي توفره مناسبة مرور 70 عاماً لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لتعميق التعاون بينهما في العديد من المجالات بما فيها السياسية والاقتصادية والأمنية.

وثمنت سياسة الأردن التي تحظى باحترام وتقدير على المستوى الدولي مؤكدة الالتزام بالمزيد من الشراكة الاستراتيجية مع الأردن ودعمها في جميع المجالات.

وأعربت عن القلق بشان الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والأعداد الكبيرة من القتلى والجرحى بين الأطفال والنساء وكبار السن مؤكدة أن اليابان تبذل جهوداً دبلوماسية لتحسين الأوضاع الإنسانية وتهدئة الأوضاع في أقرب وقت ممكن.

كما عقد رئيس الوزراء ووزير الدفاع الدكتور بشر الخصاونة لقاء مع وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات العسكرية والدفاعية .

وأكد الخصاونة على المستوى المتميز من التعاون والتنسيق والحوار الاستراتيجي والعسكري والاقتصادي والتنموي بين البلدين.

ولفت إلى أهمية برامج التدريب المشتركة بين القوات المسلحة في البلدين والمشاركة في قوات حفظ السلام وجهود مكافحة الإرهاب والأمن الإلكتروني.

وقدم رئيس الوزراء التعازي لحكومة وشعب اليابان الصديق بضحايا الزلزال الذي ضرب اليابان، أخيراً، مؤكداً تضامن الأردن مع اليابان لتجاوز آثار هذا الزلزال .

من جهته أكد وزير الدفاع الياباني تقديره للدور الذي يقوم به الأردن لتدعيم الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط .

ولفت إلى أهمية زيادة تعاون البلدين في المجالات الدفاعية وتبادل الخبرات والزيارات.

والتقى رئيس الوزراء مع رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) تاناكا أكيهيكو حيث أشاد الخصاونة بجهود ومشاريع الوكالة في الأردن ومؤكداً ان جايكا شريك تنموي أساسي للأردن مشيداً بدور مكتب الوكالة في عمان ودوره في تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين ط

وعرض الخصاونة أبرز المشروعات التي يتعزم الأردن تنفيذها في العديد من القطاعات مثل التعليم والمياه ومشروعات مهمة في العقبة وفي موقع المغطس والتي يأمل الأردن بدعم الوكالة المالي والفني لتنفيذها.

وأبدى رئيس الوزراء الاهتمام بالتوسع في البرامج التدريبية التي تقدمها جايكا لبناء القدرات وبما يواكب جهود وبرامج الحكومة في مجال التحديث الإداري .

من جهته أكد رئيس جايكا أن الوكالة مستمرة بتقديم المساعدات والخبرات للمملكة عبر برامجها المختلفة فضلاً عن الدعم الذي تقدمه الوكالة للاجئين في الأردن .

وعقد رئيس الوزراء لقاء مع رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اليابانية الأردنية تاناكا كوزونوري وأعضاء اللجنة حيث أشاد الخصاونة بإسهامات اللجنة في تعزيز العلاقات الثنائية الأردنية اليابانية.

وأكد الخصاونة أهمية تعزيز علاقات التعاون بين المؤسسات التشريعية في الاردن واليابان وتبدل الزيارات والخبرات بما يخدم علاقات البلدين التي تمتد إلى 70 عاماً.

ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية تعزيز التبادل الثقافي والبرامج التعلمية والمبادرات التي من شأنها زيادة التقارب بين الشعبين الصديقين .

بدوره أكد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اليابانية الأردنية على الدور المهم الذي تقوم به اللجنة في تعزيز العلاقات الأردنية البرلمانية في العديد من المجالات.

ولفت إلى أن اللجنة تضم في عضويتها مسؤولين ووزراء يابانيين وان اللجنة حريصة على إدامة التعاون والتنسيق بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

على صعيد آخر، استضاف المعهد الياباني لبحوث الشرق الاوسط رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في لقاء حواري مع رئيس وأعضاء المعهد ومجموعة من السياسيين والدبلوماسيين.

وأكد رئيس الوزراء أن زيارته الحالية لليابان تأتي بالتزامن مع مرور 70 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين مشيراً إلى العلاقات المتميزة والشراكة الاستراتيجية والعلاقة الخاصة والمتميزة بين العائلة المالكة في الاردن والعائلة الامبراطورية في اليابان .

كما اكد ان اليابان كانت على الدوام داعمة للاردن ولجهوده التنموية مضيفا اننا نتطلع الى مشاركة اليابان في المشاريع الحيوية التي حددتها رؤية التحديث الاقتصادي في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والامن الغذائي والتعليم والسياحة والامن الالكتروني اضافة الى المجالات الاستراتيجية للتعاون التي تم تحديدها منذ عام 2018 في مجالات مكافحة الارهاب والتعاون الدفاعي والشراكة السياسية والتنموية .

واستعرض الخصاونة تطورات الاوضاع الاقليمية سيما المتعلقة بالعدوان الاسرائيلي على غزة واطلع رئيس واعضاء المعهد على الجهود الدؤوبة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان على غزة وضمان ايصال المساعدات بشكل عاجل ومستدام مؤكدا ان الحل الوحيد للنزاع عبر حل الدولتين الذي يفضي الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

وجرى حوار اجاب خلاله رئيس الوزراء على اسئلة واستفسارات الحضور بشان جملة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .